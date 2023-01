Actualitzada 10/01/2023 a les 19:14

Un telecadira de Grandvalira ha estat batejat com a "assassí" després de causar diverses caigudes a alguns dels seus esquiadors. El vídeo, on es poden veure com fins a cinc persones cauen una darrera l'altra quan baixen del giny, s'ha fet viral a la xarxa social de TikTok, on s'ha rebut més d'un miler de comentaris i més de 100.000 'm'agrada'.