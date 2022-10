Un arbre com a pal per jugar

Actualitzada 21/10/2022 a les 09:16

Un pastor alemany fa caure un arbre per endur-se'l com a pal per jugar. Janne, la propietària del gos Arrax, el va gravar mentre el caní es llença al tronc i el rosega per fer-lo caure fins que ho aconsegueix. El vídeo s'ha fet viral.