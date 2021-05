El dubtós gest a Eurovisió

Actualitzada 28/05/2021 a les 19:34

El grup de rock italià Maneskin no només va ser notícia pel seu triomf a Eurovisió 2021, sinó per un controvertit gest del seu solista en el qual va semblar que estava consumint drogues en ple directe del concurs. En un moment que van enfocar el grup italià, Damiano David es va inclinar cap a la taula, mentre que el seu company li va propinar un cop de colze. El fragment de la transmissió ràpidament es va difondre a les xarxes socials i els internautes van comentar el moment donant per fet que s'estava drogant. Finalment, però, el cantant va desmentir haver consumit substàncies i es va sotmetre voluntàriament a un test de drogues, que va donar negatiu. En altres vídeos posteriors, es veu com simplement estava fent un gest amb el puny per celebrar que la votació anava bé.