Pilotada a la cara a 150 per hora

Actualitzada 21/05/2021 a les 20:21

El jugador de beisbol nord-americà, Kevin Pillar, dels New York Mets, va rebre una forta pilotada a la cara durant el partit contra els Atlanta Braves. Segons les informacions locals, la pilota llançada pel pitxer Jacob Webb, va aconseguir una velocitat de 150 quilòmetres per hora en el moment de l'impacte. Pillar va començar a sagnar pel nas i va haver de ser traslladat a un hospital, tot i que les ferides no van anar a més.