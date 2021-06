Actualitzada 14/05/2021 a les 20:49

Un home va ser arrestat a Califòrnia per anar assegut al seient de darrere del seu Tesla mentre aquest funcionava amb pilot automàtic i no el conduïa ningú. Va ser acusat de conducció temerària i per desobediència a un oficial, però el noi de 25 anys, segueix afirmant que se sent més segur així.