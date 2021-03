Actualitzada 19/03/2021 a les 18:20

La ciutat russa de Nizhnevártovsk (Sibèria) va viure dimecres una situació que pràcticament sembla habitual. Una ossa enfadada va començar a perseguir un home que estava parlant per telèfon i es va apropar a ella. La persecució va acabar sense conseqüències per a l'home, mentre que l'escena va acabar amb un autobús que no va poder evitar atropellar-la. L'animal, que no va patir ferides greus pel xoc, s'havia escapat d'una gàbia d'un dels hotels de la ciutat, on entreté als que s'hi allotgen.