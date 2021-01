Esfondrament d'una teulada Un vianant grava com el pes de la neu enfonsa la part alta d'una casa

Actualitzada 08/01/2021 a les 20:18

Redacció Andorra la Vella

La teulada d'una casa de tres pisos a la ciutat d'Srinagar, a l'Índia, es va esfondrar pel pes de la neu que tenia acumulada. Les imatges van ser gravades per una persona que passejava pel carrer i que va sentir com la teulada feia soroll i posteriorment s'enfosava. La neu va destrossar el darrer pis de l'immoble i l'incident no va deixar cap ferit.