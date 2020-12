Un combat difícil de veure Visitants del Parc Nacional Kruger, a Sud-àfrica, van poder veure una lluita entre dos rinoceronts

Actualitzada 24/12/2020 a les 14:09

Redacció Andorra la Vella

Els visitants del Parc Nacional Kruger, a Sud-àfrica van poder presenciar un fet molt difícil de veure: una lluita de rinoceronts. Les imatges mostren com els animals s'enfronten i busquen el millor moment per atacar, un fet que va deixar molt impactats a les persones que hi estaven presents i als usuaris de les xarxes socials.