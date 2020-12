Penal 'apagat'

Penal amb suspens L'apagada a l'estadi en ple xut de la pena màxima va provocar una imatge curiosa.

El duel del passat 28 de novembre entre els conjunts de Malta, St. Andrews i Marsa, va ser suspès al minut 62. El motiu va ser una apagada massiva que va afectar diverses parts de l'illa, inclòs l'estadi on s'estava jugant el partit. El que té més gràcia de la situació va ser el moment en què el llum va marxar. Va ser just quan un jugador del Marsa, que guanyava 0-2, estava llençant un penal. l'apagada no va permetre veure si el penal acabava amb gol o no.