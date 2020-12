Les escales sorpresa Un centre comercial al Camerún esdevé protagonista per un curiós fet

Redacció Andorra la Vella

Un conegut centre comercial va obrir un establiment nou a Camerún amb un element que pot semblar molt corrent en aquests tipus de comerços: escales mecàniques. Al país africà però és un fet extraordinari i com els clients no s'havien utilitzar-les hi va haver nombroses caigudes i molts usuaris les feien servir malament.