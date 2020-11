Un mico net

El mico que renta roba Una dona de l'Indonèsia va quedar sorpresa quan es va trobar un mico al patí de casa seva manejant la seva roba com si l'estigués rentant a ma.

Actualitzada 20/11/2020 a les 21:03

Redacció Andorra la Vella

Un mico salvatge va sorprendre una resident de la província de Borneo Meridional, a l'Indonèsia, quan va decidir ajudar-la a 'rentar' a ma la seva roba. Ayu Sarasyani havia deixat les peces en remull al pati de casa seva, i quan va tornar per acabar la feina, es va trobar amb l'animal, que estava manejant la roba com si la rentés. El fet el va gravar en un vídeo on es pot veure com el simi comença refregant la roba a l'aigua ensabonada i després la treu, repetint l'acció diverses vegades. En un moment donat, estén part de les peces sobre el terra per rematar la feina.