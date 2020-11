El gos més intel·ligent Un golden retriever s'ha tornat viral per la seva maniobra única per no ser enxampat menjant una llaminadura.

Actualitzada 20/11/2020 a les 20:57

Redacció Andorra la Vella

Un golden retriever s'ha tornat viral a les xarxes socials arran de la seva intel·ligència per no ser enxampat menjant una llaminadura sense el permís del seu propietari. En les imatges s'aprecia com l'amo col·loca el menjar sobre la taula i ordena a l'animal que no el toqui, però aquest incompleix les instruccions i se'l menja quan es queda sol. Tot seguit, abans que torni l'amo, el gos treu una altra llaminadura del calaix, el col·loca en el mateix lloc i actua com si res hagués passat. Fins i tot tanca el calaix per no ser enxampat. El vídeo, publicat inicialment a través de TikTok, s'ha fet viral a Twitter, on ha obtingut més de 3,8 milions de reproduccions.