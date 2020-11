Baby Yoda a l'espai Els tripulants de la nau Crew-1 es van endur una joguina del popular personatges de 'The Mandalorian' en el seu viatge.

Actualitzada 20/11/2020 a les 20:52

Els quatre astronautes de Crew-1, la primera missió de la càpsula Creu Dragon de SpaceX llançada el passat 15 de novembre, van portar amb ells un tripulant extra que va acaparar l'atenció de les xarxes. Es tracta d'una joguina de Baby Yoda, el popular personatge de la sèrie The Mandalorian. Els espectadors que van seguir en viu el vol van poder observar el ninot flotant per la nau i van provocar que les imatges es tornessin virals. La inclusió de joguines en aquests tipus de viatges especials és una espécie de tradició ja que s'usen com a indicador de gravetat zero.