La nova prova de Volvo La companyia llança els cotxes de models nous des d'una grúa de 30 metres d'altura

Actualitzada 13/11/2020 a les 21:16

Redacció Andorra la Vella

Volvo ha decidit endurir les proves als seus vehicles per estudiar la seva resistència i per aquest motiu el fabricant suec ha llançat alguns dels models nous des d'una grua a 30 metres d'altura. L'empresa busca simular el mal que pateixen els cotxes en els xocs més greus, com accidents a velocitats molt altes o quan un acte és envestit per un camió.