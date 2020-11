Un cop únic El golfista espanyol Jon Rahm ha deixat bocabadat a tot el món

Actualitzada 13/11/2020 a les 21:11

Redacció Andorra la Vella

El golfista espanyol Jon Rahm ha deixat bocabadat a tot el món en aconseguir un 'hole in one' amb un espectacular cop que va fer que la pilota travessés un estany rebotant quatre vegades sobre l'aigua. Les imatges van ser gravades durant els entrenaments previs al Masters d'Augusta i les imatges mostren com s'observa com Rahm colpeja la pilota i aquesta, després de superar el llac, entra al 'green' i dibuixa un gran arc fins introduir-se al forat. L'esportista basc va fer la impressionant jugada el dia del seu 26è aniversari i és l'actual número dos de el rànquing mundial.