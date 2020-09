Ossos amb gana

L'hora dels dolços Diversos establiments de California han enregistrat com els ossos entren a les seves botigues

Redacció Andorra la Vella

Diverses gasolineres de Kings Beach, a Califronia, han tingut visites inesperades durant les darreres setmanes. Ossos entren a la botiga i es mengen els dolços i les galetes. El 30 d'agost, un establiment va gravar com un dels animals estava 20 minuts dins el lloc fins a acabar tip, mentre que un dia abans, una altra filmació registra com un treballador intenta evitar que el plantígrad entri a la botiga i aquest li planta cara. Alguns experts s'han posat en contacte amb els propietaris de les botigues i els han recomanat desconnectar les portes automàtiques i utilitzar esprais especials per evitar que els ossos tornin a fer de les seves quan tenen gana.