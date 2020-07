Balcòning errat

Caiguda des del teulat Una noia va intentar tirar-se a una piscina des d'una gran alçada però no va calcular bé el salt.

Dos joves nord-americans van voler celebrar el dia de la independència dels Estats Units, el 4 de juliol, saltant des del teulat d'una casa a una piscina. El noi no va tenir problemes per arribar a l'aigua, però la noia es va quedar curta a l'hora d'impulsar-se i va rebotar en una mena de tendal que hi havia entre mig, abans d'acabar a la piscina. Per sort, no es va fer res i va continuar celebrant la festa des de dins de la piscina. La seqüència es va fer viral i ha sumat més de 10 milions de reproduccions a les xarxes.