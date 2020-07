La màgia del cinema

Els efectes especials de Dynamo Dream De la gravació d'un pla seqüència en una sala petita van fer un món completament virtual.

Actualitzada 19/06/2020 a les 19:09

Els efectes especials al cinema van cada vegada més enllà. El famós croma ja no només pot substituir el fons de cada pla, sinó tot un entorn sencer. Aquest pla seqüència de la pel·lícula Dynamo Dream deixa clar com amb una petita sala sense adequar, es pot crear un món completament diferent i interactiu. A la part de dalt es veu com es va gravar l'escena i a baix el resultat final. Esbalaïdor.