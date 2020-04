Un concert virtual

Travis Scott en concert a Fortnite El raper estatunidenc Travis Scott va fer el 24 d'abril un concert en el famós videojoc 'Fortnite'

Actualitzada 27/04/2020 a les 18:19

El raper estatunidenc Travis Scott va fer el 24 d'abril un concert en el famós videojoc 'Fortnite', on hi van participar més de 12,3 milions de jugadors, "un rècord històric", segons va confirmar l'aplicació. En el vídeo, es pot veure que el concert 'Astronomical' va començar amb la caiguda d'un meteorit, apareixent després un avatar gegant del raper fent el seu xou per, finalment, acabar causant una pluja de meteorits.