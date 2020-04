La mà innocent de Ronaldo Ronaldo apareix davant de dos bols en els quals hi ha mandarines i pomes amb els noms dels familiars i les tasques de la llar a fer

L'ex jugador de futbol Ronaldo Nazario és el protagonista d'un dels vídeos que s'ha viralitzat en els darrers dies, on apareix davant de dos bols en els quals no hi ha les clàssiques boles amb els equips sinó mandarines i pomes. En les mandarines estan escrits els noms dels familiars de Ronaldo i en les pomes algunes tasques de la llar. El resultat per a Ronaldo és tot menys emocionant: “Papa - fregar”, i això és precisament el que se'l pot veure fent al vídeo.