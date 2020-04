'No em dona la vida' Sofía Pinzón, una nena de tres anys confinada a Saragossa, diu que no té temps a fer els deures perquè té molta feina amb les nines

Actualitzada 22/04/2020 a les 18:27

Sofía Pinzón, una nena de tres anys confinada a Saragossa, és la protagonista d'un divertit clip viral on argumenta amb una actitud molesta per què es nega a fer els seus deures. La petita explica que té molta feina amb les seves nines i que no vol fer els deures perquè "no em dóna la vida, estic molt liada".