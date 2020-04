Esquiant a casa

Imaginació al poder Philipp Klein Herrero estava a punt d'anar a fer surf de neu amb la família quan va explotar la crisi

Actualitzada 22/04/2020 a les 18:17

És ben sabut per tots que és moment de quedar-se a casa, i això implica que molta gent no pugui dedicar-se a allò que més li motiva: l'esport. Philipp Klein Herrero estava a punt d'anar a fer surf de neu amb la família quan va explotar la crisi. El tancament va fer que no pogués deixar de pensar en esquiar, així que va començar a pensar com podia esquiar sense sortir de casa... i aquest n'és el resultat.