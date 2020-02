Adorant la veterinària

La reacció d'un gos al veterinari Un gos es queda quiet mentre la professional li cura la pota, mirant-la fixament als ulls i portant-se d'allò més bé

Actualitzada 12/02/2020 a les 19:01

Redacció Andorra la Vella

Un gosset ha sorprès als usuaris d'internet per la seva reacció en ser atès al veterinari. Al vídeo es pot veure com el ca es queda quiet mentre la professional li cura la pota, mirant-la fixament als ulls i portant-se d'allò més bé. El seu amo, en veure la tendra escena, no va poder evitar compartir-la a les xarxes.

