Cinc hores voltant pel cel Un avió que feia el recorregut entre Madrid i Toronto va haver de realitzar un aterratge d'emergència a la capital espanyola després que se li trenqués una roda

Actualitzada 03/02/2020 a les 20:51

Redacció Andorra la Vella

Un avió de la companyia Air Canadà que cobria el recorregut entre Madrid i Toronto amb 130 passatgers a bord va haver de fer un aterratge d'emergència a la capital espanyola que va ser seguida per milers d'usuaris de les xarxes socials. El Boeing 767 va sortir de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas quan, al cap d'uns minuts, se li va trencar una de les rodes i va patir problemes en el motor esquerre a conseqüència de l'impacte d'aquesta contra l'aeronau. L'avió va estar cinc hores donant voltes per l'espai aeri més proper a Madrid per cremar part del combustible i poder aterrar. Finalment, la maniobra dels pilots va ser perfecta i tots els passatgers van poder abandonar l'avió.