El primer gelat La reacció d'un bebè en tastar un gelat per primera vegada ha fet la volta al món en qüestió de dies

Actualitzada 29/01/2020 a les 19:24

Redacció Andorra la Vella

La reacció d'un bebè en tastar un gelat per primera vegada ha fet la volta al món en qüestió de dies. Al vídeo es veu com els pares li ofereixen el dolç i en notar el sabor, obre els ulls com unes taronges i agafa el gelat amb les dues manetes abans no li prenguin.