Una petició cinematogràfica

"La bella dorment" Un jove de Boston modifica el final de la pel·Lícula "La bella dorment" per proposar matrimoni a la seva xicota

Actualitzada 17/01/2020 a les 13:40

El cineasta de Boston Lee Loechler es va voler assegurar que la seva petició de mà fos especial. La proposta, penjada a YouTube, ja té més de cinc milions de reproduccions. Loechler va planificar dur a la seva xicota, Sthuni David a veure una projecció de "La bella dorment" de Disney, la pel·lícula preferida d'ella, però no era la versió original... El cineasta va comptar amb la col·laboració d'una il·lustradora perquè transformés el príncep Phillip i la princesa Aurora en el príncep Lee i la princesa Sthuthi durant l'escena final, on ell la desperta amb un petó als llavis. La versió modificada mostra com el príncep treu una capseta amb un anell, el llança cap a la sala de cinema, i Lee l'agafa al vol i li demana matrimoni a la seva xicota, que encara no es creu el que acaba de passar.