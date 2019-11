Un futbolista amb poques llums

Penalti fallat i final inesperat Un fort xut de la pilota fa que aquesta travessi el travesser i impacti en un llum de la graderia

Actualitzada 18/11/2019 a les 18:52

Redacció Andorra la Vella

El porter del Nuneaton Borough, un club d'una lliga no professional d'Anglaterra, va protagonitzar una curiosa escena dissabte passat quan va cobrar un penal contra el Stratford Town. El seu fort xut va fer que la pilota marxés per sobre del travesser i impactés en un llum de la graderia, el qual va acabar desprenent-se del sostre. El moment va ser gravat per un espectador en un vídeo que immediatament es va viralitzar a les xarxes socials.