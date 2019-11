Narwhal, el gos unicorn Un gosset està causant furor a les xarxes per la cueta que té entre els seus ulls

Actualitzada 15/11/2019 a les 17:56

Redacció Andorra la Vella

Un gosset que va ser abandonat als carrers de Missouri (als Estats Units) és la nova sensació d'Internet degut a un tret molt característic que té des del seu naixement. Es tracta d'una cua que, a diferència del que és normal, es troba al seu cap, la qual no està connectada a res i de moment no li causa dolor. Un narval és una criatura marina que viu a les fredes aigües del Pol Sud i que té un ullal enorme i punxegut que recorda al d'una banya. És per aquest animal que s'ha batejat a aquest gos Narwhal, tot i que les xarxes socials el coneixen amb el nom "gos unicorn".