Mariatxis a la seu de Ciutadans Els usuaris de Forocoches han tornat a enviar un grup de mariatxis a la seu d'un partit

Actualitzada 11/11/2019 a les 19:29

Redacció Andorra la Vella

Forocoches ho ha tornat a fer. Com ja és costum, els usuaris de la coneguda plataforma van enviar ahir, després de l'enfonsament de Ciutadans a les eleccions generals, un grup de tres mariatxis a la seu del partit a Madrid perquè entonessin cançons com Cielito lindo o Canta y no llores. El cost del grup, que va ser de 130 euros, el van pagar diversos usuaris, els quals havien proposat inicialment que portessin una rajola com a burla a Albert Rivera.