L'estranya forma de Trump per donar dolços

Les 'xuxes' al cap El president dels EUA i la seva dona no van saber com donar els dolços de Halloween a un nen que anava disfrassat de 'Minion'

Actualitzada 01/11/2019 a les 19:21

El president dels EUA, Donald Trump, i la seva dona Melania han protagonitzat un dels vídeos més virals aquesta setmana. La parella rebia a les portes de la Casa Blanca tots aquells nens disfressats per Halloween i els hi donaven els tradicionals dolços. Però el problema va arribar quan un dels infants anava disfressat de 'Minion' i per tant no tenia els braços a l'aire. Trump i Melania van decidir que la manera més fàcil de donar-li les 'xuxes' era posant-li al cap però el nen en girar-se li van caure totes. L'escena ha provocat moltes burles entre els usuaris, que han titllat les imatges com "el millor moment" de la seva presidència.