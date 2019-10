Deures amb Alexa

Un nen molt espavilat Bryce, un infant de 9 anys,va preguntar a Alexa el resultats de les multiplicacions que l'escola li havia posat com a deures per fer a casa

Actualitzada 25/10/2019 a les 18:53

La mare de Bryce, un nen de 9 anys, no va poder resistir-se a gravar el moment que estava presenciant. El seu fill estava fent els deures amb l'assistent de veu Alexa. L'infant, acostumat a la presència del robot per resoldre dubtes preguntava el resultat de les multiplicacions que l'escola li havia encarregat per fer a casa. Quan ja ho tenia enregistrat, Leanne Gormanley, la mare del menor, va decidir intervenir. Bryce es gira, somriu a la càmera, i segueix preguntant els resultats dels deures. La mare no pot contenir el riure i li diu al fill que haurà de repetir els deures i fer-los sense l'ajuda de l'Alexa. El vídeo ja s'ha visualitzat més de 3 milions de vegades.