Stranger Things estrena nou teaser Nou teaser de la quarta temporada de Stranger Things

Actualitzada 07/10/2019 a les 20:01

Redacció Andorra la Vella

Netflix ha renovat la famosa sèrie 'Stranger Things' per a una quarta temporada.

"Ja no estem a Hawkins", es diu en aquest avanç carregat de misteri, que dóna a entendre que la sèrie continuarà ampliant el focus sobre els seus personatges principals fora del poble. A més, s'ha signat un acord de diversos anys amb els seus creadors i showrunners, els Germans Duffer, per a desenvolupar pel·lícules i sèries.