Dominant una cobra Un militar redueix una cobra amb molta facilitat

07/10/2019

Andorra la vella

Un militar malaisi mostra a les xarxes socials la seva habilitat per a dominar a una cobra amb total tranquil·litat. A les imatges es pot veure com l'home se li apropa, separa les cames, comença a apropar-li el braç des d'adalt per, finalment, acabar tocant-li el cap i abaixant-lo fins al terra per poder reduir-la.