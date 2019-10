Un pres youtuber Un pres grava vídeos entre reixes i es fa viral

Actualitzada 04/10/2019 a les 18:15

Redacció Andorra la Vella

De youtubers n'hi ha de tots colors, però Jem-K és, si més no, original. Jem-K és un home de 35 anys que es troba pres als Estats Units i que comparteix al món la seva experiència darrere les reixes. L'oportunitat de ser youtuber es va donar gràcies a un programa de reinserció després d'haver estat confinat a màxima seguretat. Els seus vídeos són senzills i sense massa edició, gravats des del seu telèfon mòbil. La principal eina que utilitza per a cridar l'atenció és la seva manera de ser i com explica les seves vivències.