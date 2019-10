L'òpera d'una sensesostre Un agent grava una sensesostre cantant al metro i aquesta aconsegueix sortir dels carrers gràcies a un crowfunding

Redacció Andorra la Vella

Emily Zamourka, una dona sense sostre de 54 anys de Los Angeles, es trobava interpretant “O mio babbino caro”, un ària de Giacomo Puccini, a l'andana d'una estació de metro. El que no s'imaginava és que gràcies a l'enregistrament que li va fer un agent de policia podria sortir del carrer. Un ciutadà commogut per la seva actuació va aconseguir recaptar 50.000 dòlars mitjançant una campanya de crowfunding a GoFundMe per a ajudar-la a sortir dels carrers.