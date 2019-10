'L'eco-death metal'

"A partir d'ara només faré death metal" L'activista ha compartit la publicació a trabés de Twitter

Les xarxes socials han fet viral un vídeo on el discurs de l'activista mediambiental Greta Thunberg esdevé una composició de 'death metal'. L'autor de la música, John Mollusk, el va penjar a Youtube fa menys d'una setmana i ja compta amb més de 3 milions de reproduccions. Alguns dels internautes van opinar que aquesta versió marca el naixement d'un nou gènere musical, el qual han batejat com a 'eco-death metal'. Thunberg ja ha vist la publicació i ha bromejat a través de Twitter. "He passat d'aquest tema del clima... A partir d'ara només vull dedicar-me al death metal!!" ha destacat la jove.