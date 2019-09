Salva un cércol dues vegades L'atleta Chloe Dorsey salva un cérvol atrapat dues vegades al mateix dia

Actualitzada 25/09/2019 a les 20:29

Redacció Andorra la Vella

L'atleta Chloe Dorsey va salvar un cérvol que s'havia atorat a una valla dues vegades durant la ruta que feia pel parc natural Stone Mountain (Georgia, EE.UU.). La primera vegada Dorsey va poder fer força i separar les barres de la valla on l'animal havia quedat atrapat, però la segona ocasió la força no la va ajudar i ho va aconseguir per sort i gràcies a una caiguda.