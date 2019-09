Punyalades entre colegues Uns nois d'un barri madrileny afirmen fer-se punyalades "entre colegues"

Actualitzada 25/09/2019 a les 20:15

Redacció Andorra la Vella

Durant un reportatge del canal Telemadrid, una reportera va obtenir una resposta desconcertant que s'ha tornat viral a les xarxes socials. La periodista estava investigant les denúncies dels ciutadans sorgides arran d'una discoteca clandestina que estava oculta darrere d'una botiga al barri madrileny de Lavapies. La reportera li pregunta per la sang, al que un respon que "és un apunyalament entre colegues, tu et punxes, ell et punxa, tampoc és res de l'altre món" i un altre afegeix per darrere que "és la broma".