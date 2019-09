'La metàfora del Brexit'

UN ciclista cau a l'aigua mentre es parla del Brexit Un home cau a l'aigua en una retransmissió de la BBC i es fa viral com a 'metàfora del Brexit'

Actualitzada 06/09/2019 a les 12:04

La BBC News estava donant notícia en viu des d'Edimburg sobre el panorama polític que es viu a Escòcia a causa del Brexit i la possibilitat d'unes notícies avançades. En aquell moment, per darrere de la periodista que està explicant el tema es veu com un ciclista cau a una font. Molts espectadors es van adonar i van descriure els fets com una metàfora per definir la situació del país amb el Brexit.