Atrapa un mòbil en una muntanya russa

En el moment precís Un esportista de Nova Zelanda enxampa al vol un iPhone X mentre baixava a tota velocitat per una muntanya russa d'un parc temàtic

Actualitzada 06/09/2019 a les 13:32

Un esportista de Timaru, Nova Zelanda, va demostrar els seus reflexos en atrapar un telèfon mòbil a l'aire mentre estava muntat a la muntanya russa Shambala de Port Aventura, a Tarragona. El jove, Samuel Kempf, baixava a 134 quilòmetres per hora quan una persona que anava davant seu va perdre un iPhone X. En baixar-se de la muntanya russa el jove va tornar el telèfon al propietari, que estava buscant-lo per la base de l'atracció. Les imatges van quedar enregistrades per les càmeres del parc d'atraccions, que després s'utilitzen per vendre-les als usuaris. Quan l'esportista va anar a veure's va ser rebut amb aplaudiments i fins i tot el propietari del mòbil va comprar el vídeo i li va regalar a Kempf com agraïment. L'esportista estava per Europa representant el seu país en el Campionat del món de Faustball. Després del torneig, va decidir anar de vacances i passar un dia al parc d'atraccions. Les imatges ja superen el milió i mig de reproduccions a Youtube.