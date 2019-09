Separar les gallines dels galls

Separar els galls de les gallines Vídeo del col·lectiu "Almas Veganas Santuario Animal" per queixar-se de les granges de gallines i defensar el veganisme

Actualitzada 04/09/2019 a les 10:54

Redacció Andorra la Vella

El col·lectiu "Almas Veganas Santuario Animal" ha viralitzat un vídeo on defensen separar els galls de les gallines per evitar que les violin i per demanar una vida digna dels animals. Al vídeo, de més de cinc minuts de durada, mostren el que elles denominen com unes condicions indignes de les gallines i expliquen els motius pels quals la població s'hauria de fer vegana.



#5 pepe

(05/09/19 09:57)



#4 Censura saludable..

(03/09/19 11:18)



#3 Eing?

(03/09/19 11:00)



#2 Ignorants I De psiquiàtric

(03/09/19 02:12)



#1 Asperger

(02/09/19 20:50)