L'heroi Rafa Nadal

Nadal al rescat El tenista va salvar un nen que estava sent aixafat per la resta mentre esperaven que els hi firmés un autògraf

Actualitzada 02/09/2019 a les 18:25

El tenista Rafa Nadal va fer una pausa en una sessió d'autògrafs a l'obert dels Estats Units per rescatar un nen que estava sent esclafat per la multitud de fanàtics. Sense dubtar, Nadal va agafar el petit, que estava plorant desconsoladament, li va netejar les llàgrimes, va parlar amb ell per tranquil·litzar-lo i li va signar la gorra que duia. Els fets es van produir a la Kids Zone, una àrea on només poden accedir els infants.