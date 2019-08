La policia de Plainwell, a l'estat Nord-americà de Michigan, busca un home que va trencar la porta d'una gasolinera, que realment no estava tancada, per robar

Els nervis d'un robatori poden passar una mala jugada als lladres. Si no que li demanin a un home de Plainwell (Michigan, Estats Units), que amb la intenció de furtar els diners de la caixa enregistradora d'una gasolinera va trencar la porta de l'establiment, la qual estava oberta. Finalment, aquest lladre maldestre no va tenir èxit ja que l'encarregat de la gasolinera va arribar abans de poder agafar res. Això sí, va poder fugir. La policia ha difós les imatges de la càmera de seguretat per si algú reconeix l'individu, que està en busca i captura.