Sorprès pels lleons

Una manada agafa d'imprevist un guia de safari que segueix les seves petjades

Rastrejant petjades de lleó Un guia de safari de Sud-àfrica es troba una manada a pocs metres sense esperar-ho.

Actualitzada 23/08/2019 a les 12:46

Redacció Andorra la Vella

El Parc Nacional Kruger de Sud-àfrica amaga unes quantes sorpreses i el guia de safari Steve Faulconbridge en pot donar fe. En aquest vídeo, l'home baixa del seu vehicle per rastrejar unes petjades que ha trobat pel camí quan de sobte alça la mirada i es troba a pocs metres uns lleons entre l'herba seca, els quals no havia vist. Tant el guia com els animals se sorprenen, però finalment, amb respecte, cadascú agafa el seu camí.