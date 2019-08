Incendi a l'Amazones

Una catàstrofe mundial Durant aquest any s'han declarat més de 70.000 incendis a la zona

L'Amazones es crema des de fa setmanes. Les alertes per la importància mediambiental que té aquesta catàstrofe a l'anomenat 'pulmó del planeta' s'ha començat a extendre per tot el món a través de les xarxes socials, tot i que a Brasil s'està tractant com una notícia més. El motiu és que la zona, en el que va d'any, porta més de 70.000 incendis. El president del país, Jair Bolsonaro, atribueix la tragèdia a les ONGs però d'altres ho fan a la sequia, el canvi climàtic i la deforestació.