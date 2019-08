Tenista maleducat

Un jugador antiesportiu El tenista australià Nick Kyrgios haurà de pagar una multa de 113.000 dòlars

Actualitzada 16/08/2019 a les 17:50

El tenista professional australià Nick Kyrgios, famós per conflictes amb les autoritats i altres companys, ha tornat a perdre els nervis amb el jutge de cadira. Els fets van passar al Màsters de Cincinnati, als EUA, quan va perdre el segon set amb el rus Karen Jachanov. Després d'insultar a l'àrbitre, Kyrgios va marxar sense autorització al lavabo i va destrossar la raqueta mentre es dirigia pel passadís. L'Associació de Tenistes Professionals (ATP) ha anunciat que Kyrgios està sancionat amb una multa de 113.000 dòlars per conducta antiesportiva i no descarten mesures disciplinàries addicionals.