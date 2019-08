Un gat 'apaga-alarmes'

Dues dones de Sao Paulo arribaven tard a la feina perquè la seva mascota desconnectava l'alarma del mòbil

Un gat que atura el despertador La mascota de dues dones de Sao Paulo van enxampar el seu gat apagant l'alarma del mòbil, motiu pel qual arribaven tard a la feina.

Actualitzada 02/08/2019 a les 13:03

Redacció Andorra la Vella

Dues dones de Sao Paulo sempre arribaven tard a la feina perquè no escoltaven l'alarma del mòbil. No entenien què passava, fins que recentment van descobrir el culpable. El seu gat, Joaquim, era l'encarregat d'apagar el despertador cada matí abans d'anar a la feina. Les dues dones, entre riures, van poder grabar l'escena de com la seva mascota es dirigeix al seu 'smartphone' i toca la pantalla mentre sona l'avisador. El vídeo del gat, penjat el 29 de juliol, ja acumula gairebé mig milió de visualitzacions a Youtube.