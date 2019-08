Un radar del centre de París va enxampar tots els vehicles dels equips del Tour de France

Un radar enganxa als equips del Tour de França Les autoritats van oblidar desconnectar l'aparell, que va fotografiar un rere l'altre els vehicles oficials de la prova.

Actualitzada 02/08/2019 a les 12:50

Redacció Andorra la Vella

Els vehicles oficials dels equips del Tour de France han d'estar atents en tot moment per si els seus corredors necessiten qualsevol cosa i per això que acostumen a anar ràpid per les carreteres tancades per a la prova. Estan tan concentrats en la cursa i els seus ciclistes, que no tenen temps per aturar-se a pensar en els radars i respectar el límit de velocitat marcat. Aquest vídeo de només trenta segons mostra com més de 10 cotxes oficials seguits són enxampats per un radar de la ciutat de París. El més segur és que, en ser un tram tancat al trànsit, no hagin de pagar aquestes multes, però de ben segur que si ho haguessin de fer, França faria pujar encara més els diners recaudats gràcies al Tour de França.