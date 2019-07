Coincidint amb la promoció per la sortida del film a la venda, s'ha fet públicat un vídeo emotiu d'una part clau

Escena eliminada d''Avengers: Endgame' Un emotiu moment del film que finalment no va sortir a la llum en la seva projecció al cinema.

Actualitzada 29/07/2019 a les 19:02

La pel·lícula que més diners ha recaudat en taquilla en la història del cinema, 'Avengers: Endgame' sortirà a la venda en Blu-Ray i DVD a mitjans d'agost i aprofitant el llançament USA TODAY va publicar un vídeo a les xarxes d'una escena eliminada del film. Es tracta d'un moment emotiu just després de la mort de Tony Stark, el personatge interpretat per Robert Downey júnior. Un per un, els personatges es van agellonant per mostrar respecte a Iron Man, començat per Hawkeye, seguit de Black Panther i altres superherois. Els directors, Joe i Anthony Russo van explicar al rotatiu nord-americà que es tracta d'una "escena bonica amb actuacions commovedores", però la van gravar abans del funeral i van decidir eliminar-la per donar-li pas directament al moment de dir-li l'últim adeu.