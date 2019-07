Un home descendeix 15 pisos

Escalant per un incendi Un home va escalar 15 pisos a Filadèlfia, Estats Units, per comprovar que la seva mare estigués bé a causa d'un incendi a l'edifici

Actualitzada 24/07/2019 a les 17:22

Redacció Andorra la Vella

Un home escala i descendeix 15 pisos per les finestres d'un edifici de Filadelfia (EE.UU) a causa d'un incendi. L'home de 35 anys, el qual havia treballat molt de temps en el sector de la construcció, va escalar l'edifici per a accedir al departament on estava en llit la seva mare, al pis 15, i assegurar-se que ella estigués bé. L'acròbata va afirmar després a la premsa que va procedir d'aquesta manera perquè la policia mantenia bloquejades les portes de l'edificació i estava preocupat per la seva mare.